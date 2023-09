Schiaffi e offese ai bimbi | sospesa per un anno insegnante di una scuola dell' Infanzia nel Casertano

(Di venerdì 15 settembre 2023) Unadi unaparitaria di Parete, nel, è stata raggiunta’ordinanza di sospensione per dodici mesi dall’attività lavorativa emessa dal gip del tribunale di Napoli Nord con l’accusa di aver maltrattato i piccoli alunni che le erano stati affidati, dando lorosul viso e sul corpo, spintoni, calci, strattoni, e offendendoli con epiteti tipo...

... rinforzate da prove schiaccianti, riguardano maltrattamenti inflitti ai giovani alunni affidati alla sua cura, includendosul viso e sul corpo, spintoni, calci, strattoni everbali

NAPOLI – Bambini picchiati e offesi dalla maestra. È quanto emerso nel corso delle ... Venivano, infatti, registrati episodi di schiaffi sul volto e sul corpo dei bambini, calci, spinte, strattonate ...