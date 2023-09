Schiaffi all' Italia | eppure solo un mese fa Bce | un gioco sporco sulle banche

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il giudizio è netto e severo. La tassa sugli extraprofitti varata dal governo, avverte la Bce, ricordando che non potrà comunque essere usata per risanare il bilancio pubblico, «potrebbe rendere più difficile per gli istituti costituire riserve di capitale aggiuntive, in quanto i loro utili non distribuiti si ridurrebbero, rendendoli meno resilienti» e tali imposte straordinarie rischiano di «avere effetti economici negativi limitando la capacità degli istituti di erogare credito e contribuendo a condizioni meno favorevoli per i clienti». Non. Il balzello può, nell'ordine, portare alla «frammentazione del sistema finanziario europeo», «mettere a repentaglio la stabilità della trasmissione delle misure di politca monetaria», «creare incertezza, «danneggiare la fiducia degli investitori e potenzialmente anche il costo del finanziamento per le società». Insomma, una ...