(Di venerdì 15 settembre 2023) Ezequiel, ex calciatore nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista deltra Inter e

si tira indietro: ecco che cosa ha fatto . Il regalo speciale diai compagni di squadra . L'impegno del 'Galgo' con la piazza dopo il ko del Barletta . Il Barletta ko all'...... eccezion fatta per un piazzato di Marconato ( bravo il portiere Pinestro nell'occasione) e per un colpo di testa quasi in condominio tra Di Piazza echepoteva che finire a lato. La ...Dalla bandierina va Marsili, palla per la testa dichetrova la porta. 11' st Sforbiciata di Di Piazza di un soffio sopra la traversa! Si coordina bene il numero 9 che raccoglie un ...Un gesto, quello di Lautaro , che ha riempito di felicità, giocatore che porta l'Inter ... ' Ci sono passioni cheterminano mai, grazie Lautaro e grazie Inter '.

Schelotto: “Non temo nulla del Milan. Nessun favorito per il derby” Pianeta Milan

Schelotto: "Non dimenticherò mai l'emozione del gol nel derby ... L'Interista

Ezequiel Schelotto ha parlato ai microfoni di Sportitalia in vista del derby di domani tra Inter e Milan: le dichiarazioni Ezequiel Schelotto ha parlato ai microfoni di Sportitalia in vista del derby ...Ezequiel Schelotto ha parlato ai microfoni di Sportitalia e ha ricordato il suo gol nel derby tra Inter e Milan con un curioso retroscena sulle parole di Moratti Ezequiel Schelotto ha parlato ai micro ...Intervistato in esclusiva da Sportitalia a poche ore dal derby di Milano, Ezequiel Schelotto è ritornato con la mente al 24 febbraio 2013, quando incornò a sorpresa nella ...