(Di venerdì 15 settembre 2023) Niente accordo sul contratto alla scadenza di mezzanotte: la Uaw annuncia le prime agitazioni in tre stabilimenti in Missouri, Michigan e Ohio

Scatta sciopero storico nell’auto, i sindacati colpiscono Gm, Ford e Stellantis Il Sole 24 ORE

Scatta la mobilitazione. I sindacati proclamano quattro ore di ... il Resto del Carlino

"Il doppio episodio in poco tempo rivela un problema di sicurezza". I sindacati unitari per lunedì proclamano quattro ore di sciopero. Alle dieci sarà organizzata una manifestazione al ’Marconi’.Cgil, Cisl e Uil chiedono a tutti i settori di aderire all’iniziativa. Alle dieci sarà organizzata una manifestazione in aeroporto . "Va fermata questa ecatombe, non si può più parlare di fatalità".Sono 13mila i lavoratori che incrociano contemporaneamente le braccia per chiedere salari migliori alle tre case automobilistiche ...