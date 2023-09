Scandalo sessuale al Real Madrid | c' è il nome di un calciatore coinvolto

... Aupetit 'ha sostenuto di non aver mai avuto una relazione sentimentale ocon la donna in ... Una decisione presa 'per salvaguardare la diocesi' travolta dallorivelato dal Point pochi ...Spuntano novità sulloche ha travolto il Real Madrid . È stato infatti identificato il nome di uno dei quattro giovani calciatori spagnoli sotto accusa (di cui tre arrestati dalla Guardia Civil) per la ...per aver diffuso un video di un contenutocon una minore di 16 anni continua a far discutere. Nella giornata di ieri i Blancos hanno emanato un comunicato ufficiale in cui hanno affermato che " quando il club avrà conoscenza ...... coinvolta anche la prima squadra Nelle ultime ore in Spagna è esploso un altro grossodi natura, nelle concitate settimane del caso Rubiales e che coinvolge il Real Madrid. Oggi ...

Scandalo sessuale al Real Madrid: arrestati quattro giocatori Corriere dello Sport

Scandalo sessuale al Real Madrid: cosa rischiano in Spagna i quattro calciatori coinvolti Tutto Napoli

Quattro calciatori della Cantera del Real Madrid arrestati per aver diffuso materiale pedopornografico: coinvolta anche la prima squadra Nelle ultime ore in Spagna è esploso un altro grosso scandalo ...Michel Aupetit era sotto inchiesta da dicembre 2022 per uno scambio di email con una parrocchiana considerata "soggetto vulnerabile". La procura ha chiuso il caso: assenza di reato. Il presule era sta ...Tale scandalo avrebbe dunque avuto inizio tra le fila giovanili ... l'arresto da parte della Guardia Civil dei tre calciatori accusati di rivelazione di segreti di natura sessuale è stato effettuato ...