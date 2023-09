Scambio Retegui con Osimhen? Pres Genoa | “Mateo me lo tengo stretto”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ilidente Alberto Zangrillo delparla delle ambizioni die delle similitudini con. Ilidente del, Alberto Zangrillo, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti in vista della prossima partita di campionato durante un’intervista a Il Mattino. Durante l’intervista, Zangrillo è stato interrogato sul futuro die su possibili trattative dicon l’attaccante del Napoli, Victor. Zangrillo ha chiarito che non ha alcuna intenzione di scambiarecon. Ha sottolineato il suo affetto per il giovane talento argentino e ha esso la sua convinzione che ...

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, nel corso di un'intervista del quotidiano Il Mattino ha spiegato che non farebbe unoOsimhen -. "No, mi tengo stretto Mateo. Perché gli voglio ...Al quotidiano partenopeo il numero uno del Grifone ha detto innanzitutto di non voler accettare un ipotetico- Osimhen: 'Mi tengo stretto Mateo. Perché gli voglio tanto bene e perché ...Ultime notizie Napoli - Alberto Zangrillo , primario del San Raffaele di Milano e presidente del Genoa ha rilasciato una lunga intervista al Mattino, in vista del match col Napoli: CalcioNapoli24.it è ...I colpi Mateoe Ruslan Malinovskyi sono da copertina, ma la dirigenza rossoblu ha saputo ... Copertina dell'estate il mancatocon il Chelsea per Lukaku. Ancora, la ricerca di un mediano ...

Genoa, Zangrillo: 'No allo scambio Retegui-Osimhen. Il gemellaggio...' AreaNapoli.it

Il Presidente del Genoa: “Non scambio Retegui con Osimhen” il mio napoli

Ultime notizie Napoli - Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano e presidente del Genoa ha rilasciato una lunga intervista al Mattino, in vista del match col Napoli: Ha il merito di av ...ForzAzzurri.net - Il Mattino - Zangrillo: "Scambio con Osimhen Mi tengo stretto Retegui, può diventare come lui". Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha rilasciato ...IL MATTINO - Zangrillo: «Osimhen Mi tengo stretto Retegui». Il presidente del Genoa è stato intervistato alla vigilia di Genoa-Napoli ...