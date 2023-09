Saper mollare è sintomo di forza | non di fragilità

(Di venerdì 15 settembre 2023) Qualche anno fa, il cantautore romano Niccolò Fabi decise di chiudere l’album “Una somma di piccole cose” con un pezzo di appena due minuti e cinquantaquattro secondi marchiato a fuoco da una potenza di significato capace di conficcarsi nella mente e di non uscirne troppo facilmente. Si intitola “Vince chi molla” e spiega bene perché, a conti fatti e coscienza pacificata, la verasta nel lasciare – e lasciarsi – andare,gli ormeggi, le apparenti sicurezze, gli illusori punti fermi e muoversi verso il non noto. A tornare a parlare di questa faccenda spinosa e difficile per chi ha orgogli troppo grandi di cui liberarsi è stata la giornalista Julia Keller, già vincitrice del Premio Pulitzer, nel libro “non è una cosa da deboli”, pubblicato in Italia da Sperling & Kupfer. Julia Keller, premio PulitzerL’arte di ...

E' rigor di logica, agire con lucidità, efrenare le pulsioni. Insomma, è la mente di chi non ... di non perdere mai il buon umore anche se ci sono 'grandi fastidi', e di nonmai, ...... anche perché dall'altra parte del campo c'era un Cesena che non voleva. Mi è piaciuta poi la capacità di stare in campo, disoffrire e di aiutarsi. Anche chi è entrato dalla panchina ...Poi, perché li dovrebbeI gruppi funzionano su tanti criteri, e i Måneskin ... Il rock non è solosuonare uno strumento. Magari sai cantare, sai le note, solfeggi, ma non vai da ...Sta nelscegliere la cosa giusta su cui perseverare e lasciar perdere il resto. Quando il ... Questo può essere in parte dovuto al fatto cheha una connotazione negativa quasi universale. ...

Il successo sta nel saper scegliere la cosa giusta su cui perseverare Linkiesta.it