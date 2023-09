San Lupo | Valente | “La Sagra del Fagiolo della Regina valorizza un prodotto della nostra terra”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Comunicato Stampa Domani 16 settembre si alza sipario sulla ‘del’, il prossimo weekend tutti a Sanper degustare il favolosoe per trascorrere due serate all’insegnatradizione e buona cucina. Così il sindaco … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

E ovviamente faccio un grosso in bocca alai ragazzi e alle ragazze per il nuovo anno, così ... dove la scuola dell'infanzia è stata temporaneamente collocata nel teatrino di VillaMartino. ...... storica firma della testata, ha 52 anni ed è nato aMarzano diSiuseppe (Taranto). Cosimo ... A Mimmo Mazza augura in bocca alper il prestigioso incarico'. arussi Mazza Guarda la gallery ...... i sindaci dei comuni limitrofi Stefano Marcolini di Roverè Veronese, Luciano Alberti diMauro ... ora però ci attendiamo azioni concrete che permettano un reale contenimento delper porre fine ...... anche il prefetto Daniela, il vescovo Adriano Cevolotto, il questore Ivo Morelli, il consigliere provinciale Paolo Maloberti, i sindaci di Podenzano (Alessandro Piva) eGiorgio Donatella ...

A San Lupo al via la 'Sagra del Fagiolo della Regina' anteprima24.it

San Lupo (Bn) – Alla Sagra del Fagiolo della Regina gli ‘Ars Nova ... Irpinia24

TREIA Lupi a Treia fanno razzia di capre a ridosso del centro storico. L’allarme è lanciato da Francesco Cippitelli, già dipendente dell’azienda agricola ...Cippitelli ha visto tre sue capre sbranate in località Fontevannazza, vicino al centro e a un parco per bambini: "Qualcuno faccia qualcosa" ...Tra le autorità militari e civili intervenute, anche il prefetto Daniela Lupo, il vescovo Adriano Cevolotto, il questore Ivo Morelli, il consigliere provinciale Paolo Maloberti, i sindaci di Podenzano ...