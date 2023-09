Commenta per primo Dopo l'infortunio di Alex Ferrari, lasarà costretta ad intervenire sul mercato degli svincolati per individuare un rinforzo da consegnare ad Andrea Pirlo. Nei giorni scorsi si sono fatti i nomi di Mustafi , ex blucerchiato, e ...Commenta per primo Laresta con il fiato sospeso in attesa di conoscere le condizioni di Alex Ferrari , infortunatosi in allenamento. La paura dei blucerchiati è che il centrale possa aver riportato un infortunio ...GIRONE M Supernel girone M: i ragazzi blucerchiati travolgono 5 - 0 il Mezzano, mentre l'... Meno spettacolo tra Bari e SC Recale con i pugliesi che laper 1 - 0. GIRONE Q L'ultimo ...i nomi dei possibili sostituti di Marco Giampaolo, esonerato domenica dopo il pesante ko casalingo contro il Monza. Secondo le indiscrezioni laavrebbe intenzione di riaffidare la ...

Sampdoria, spuntano due nuovi nomi per la difesa ItaSportPress

Sampdoria, Kasami ha firmato. Difesa, tra Mustafi e Papastathopoulos spunta Tuia Il Secolo XIX

Prosegue a Bogliasco la fase di avvicinamento della Sampdoria alla sfida con il Cittadella, gara valida per la quinta giornata della Serie BKT.Dagli svincolati spuntano altri due nomi per la Samp, alla ricerca di un difensore: si tratta di Alessandro Tuia e a Giulio Donati ...Tra l'altro la Sampdoria sta chiudendo per una serie di operazioni di ... oltre ai nomi di Mustafi e Sokratis Papasthatopoulos ora spuntano anche quelli di Alessandro Tuia (33 anni, ex Lecce) e Giulio ...