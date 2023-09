Salvini c’è riuscito | ha fatto arrabbiare tutti

(Di venerdì 15 settembre 2023) Irritati Meloni e Crosetto, non per la richiesta del blocco navale (irrealizzabile), ma per aver evocato la Marina militare dopo che lui stesso la escluse delle operazioni di salvataggio dei migranti. Ricostruzione inedita dello scazzo di governo nella notte di Cutro

è imputato per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver ritardato, nell'agosto del 2019, lo sbarco di 147 migranti. Nella Guardia Costiera libica ci sono "tanti delinquenti" ...E gli atteggiamenti più rigidi li ripropone proprio. A Stasera Italia , il programma di Rete 4 condotto da Nicola Porro, il ministro delle Infrastrutture coglie l'assist offerto dal suo vice. ...Tra queste forze non c'è quella guidata da Marine Le Pen, che è ben diversa da. Il leader della Lega a Pontida può invitare chi vuole, ma Tajani ha fatto bene a dire 'no' a qualsiasi ipotesi ...Pinelli è stato espresso dalla Lega dopo aver difeso alcuni dei volti più noti del partito di Matteo, come Luca Zaia e l'ex sottosegretario Armando Siri. L'esito della votazione ha suscitato ...

Complotto contro l'Italia. Salvini vede un atto di guerra dietro gli ... L'HuffPost