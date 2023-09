Salvini c’è riuscito | ha fatto arrabbiare tutti

(Di venerdì 15 settembre 2023) Irritati Meloni e Crosetto, non per la richiesta del blocco navale (irrealizzabile), ma per aver evocato la Marina militare dopo che lui stesso la escluse delle operazioni di salvataggio dei migranti. Ricostruzione inedita dello scazzo di governo nella notte di Cutro

Meloni ehanno perso la faccia sull'immigrazione, semmai l'hanno avuta". "Se il Pd si allea con il M5S perde, per avere la maggioranza deve allargarsi al centro", dice ancora Renzi, che ...leggi anche Lega,annuncia Marine Le Pen tra ospiti del raduno di Pontida Sul palcoe Le Pen Sul palco di Pontida, spalleggiato dalla leader del sovranismo francese,proverà a ...... in particolar modo il presidente del Consiglio e il ministro dei Trasporti, Matteo. Questo il suo breve messaggio postato su Facebook e Twitter: " Hanno attaccato con violenza per anni una ...Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo , su La7, nella puntata del 15 settembre, Italo Bocchino zittisce la conduttrice: ' Matteoha iniziato la strategia di logoramento di Giorgia Meloni ', lo incalza la Gruber. Il direttore de Il secolo d'Italia, con un aplomb incredibile, risponde in modo composto e pacato: 'No no, ...

Complotto contro l'Italia. Salvini vede un atto di guerra dietro gli ... L'HuffPost