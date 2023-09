Salme distrutte o spostate per mettere altri corpi | 16 arresti

(Di venerdì 15 settembre 2023) Un modus operandi che andava avanti da diversi anni: estumulazioni non autorizzate per fare spazio a nuove sepolture. L'insolita gestione avveniva nel cimitero di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria: i carabinieri, nell'ambito dell'operazione "Aeternum", hanno smantellato una "gestione...

I quattro, infatti, "governavano" il cimitero procedendo a estumulazioni dellesenza autorizzazione, con le stesse che venivano spostate presso altri loculi del cimitero senza avvisare le ...Leggi Anche Tricase (Lecce), nuovi loculi troppo stretti per i defunti obesi: è polemica 'Gestione parallela e illegale del cimitero' Gli arresti sono scattati anche nei territori di Milano e Vicenza. ...Avrebbero proceduto per anni a estumulazioni non autorizzate nel cimitero di Cittanova (Reggio Calabria), distruggendo o spostando in altri loculi ledei defunti per far posto a nuove sepolture. Con questa accusa i carabinieri hanno arrestato 16 persone nelle province di Reggio, Milano e Vicenza in esecuzione di un'ordinanza di custodia ..."A Derna sono statecinque dighe " spiega Aodi " ed è stata aperta un'indagine per il ...per questo la Libia ha chiesto ad Egitto e Algeria personale specializzato per il recupero delle

Reggio Calabria, salme distrutte o spostate illegalmente: 16 arresti TGCOM

Salme distrutte o spostate in altri loculi per far posto a nuove sepolture, 16 arresti tra Reggio Calabria e V ilmattino.it

Spostavano e distruggevano salme illegalmente: 16 arresti nel Reggino. In corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione dell’Arma dei ...Avrebbero proceduto per anni a estumulazioni non autorizzate nel cimitero di Cittanova, distruggendo o spostando in altri loculi le ...Le indagini hanno portato all'arresto di 16 persone tra Reggio Calabria, Milano e Vicenza per la gestione parallela del cimitero di Cittanova ...