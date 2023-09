Sallusti e Meloni in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ladeipiùvede inla premier Giorgiae Alessandro. Accanto a loro la grande scrittrice Isabel Allende e il compianto Domenico De Masi La tredicesima posizione è occupata da “Mamma senza panico. Dgravidanza ai nove mesi, guidamaternità con l’ostetrica del cuore” di Alessandra Bellasio. In questo libro l’autrice propone, graziesua esperienza e i risultati delle ultime ricerche scientifiche, consigli utili su come affrontare al meglio la maternità. Al dodicesimo posto “La memoria dei morti” di Angela Marsons. Un’indagine ad alta tensione per la detective Kim Stone che si ritroverà attraverso un macabro delitto a rivivere i ...

... lapronta a rivoluzionare gli assetti politici dell'Europarlamento, la, addirittura, ... Un rischio avvertito oggi dal direttore del Giornale Alessandroche invita i leader del ...Peccato che la principale avversaria di questa narrazione sia propriostessa. Nel suo ultimo libro " una lunga intervista con il direttore del Giornale Alessandro, in cui la domanda ...I graffi di Damato In nessuna delle pur numerose e promozionali anticipazioni del libro - intervista a Giorgiadi Alessandro, che si è procurato oggi la sfottente definizione di "...Gli estratti del libro 'La versione di Giorgia' in cui Alessandrointervista la Premier: se il salario minimo era la...attacca la Ue: curioso che la Commissione blocchi la soluzione ...

“Non voglio spaccare l'Italia”. Giorgia Meloni si racconta a Sallusti RaiNews

L’imprenditore della sanità Antonio Angelucci, senatore della Lega, dopo essere uscito da Forza Italia dei tempi di Silvio Berlusconi, ha deciso un rimescolamento delle carte ai vertici dei giornali c ...La “politica familiare” orbaniana è una distopia in stile Margaret Atwood, fondata sulla persecuzione dei migranti, sulla negazione del diritto all’aborto e sulla demonizzazione di un'immaginaria “pro ...In nessuna delle pur numerose e promozionali anticipazioni del libro-intervista a Giorgia Meloni di Alessandro Sallusti, che si è procurato oggi la sfottente definizione di “direttore del Giorgiale” ...