Salernitana | prosegue il caso Dia

Nuovo capitolo del caso Boulaye Dia , la cui frattura con lasi fa ogni giorno sempre più ampia. Come riporta Repubblica edizione Napoli, l'attaccante non sarebbe tornato dal Senegal nella data prevista (ieri), ma avrebbe fatto tappa in Francia ....... Gli altri stanno tutti in condizione migliore". Sul modulo da proporre contro il Sassuolo, Di Francesco non si sbilancia. "Tatticamente non voglio dare vantaggi agli avversari -...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ... Inoltre "Minoia " ai docenti saranno ora finalmente assicurate le stesse tutele sugli ...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ... a riposo per un leggero attacco influenzale, e Dermaku chenel lavoro personalizzato. Per la ...

Salernitana-Dia, l’attesa continua: le ultime sull’attaccante CalcioMercato.it

Salernitana, Dia resta un caso: il club ha inviato una diffida. Se non dovesse tornare… SOS Fanta

Nuovo capitolo del caso Boulaye Dia, la cui frattura con la Salernitana si fa ogni giorno sempre più ampia. Come riporta Repubblica edizione Napoli, l’attaccante non sarebbe tornato dal Senegal nella ...Prosegue la preparazione per i giallorossi allenati da D’Aversa in vista del prossimo incontro di campionato contro il Monza valevole ...ha scelto di non proseguire a causa di non meglio precisati problemi personali-familiari. (OA Sport) Di Salvatore Riggio Boulaye Dia lancia un altro segnale di sofferenza alla Salernitana, che nelle ...