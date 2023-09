Salernitana | mistero Dia | l’attaccante non torna in Italia | cosa sta succedendo

(Di venerdì 15 settembre 2023) Alone disulla situazione di Boulaye Dia. Il ritorno indelsenegalese non è andato secondo i piani. Il calciatore, infatti, non è rientrato a Salerno, ma è rimasto in Francia al fianco della moglie e dei familiari giustificando la scelta con “problemi personali-familiari”. Laattende Dia per sottoporlo alle visite mediche che possano stimare l’entità dell’infortunio patito in Nazionale con il Senegal. Dopo quanto accaduto nelle scorse settimane però, l’assenza di Dia sembra solo un nuovo capitolo del caso interno allo spogliatoio granata. Nelle puntate precedenti… Negli ultimi giorni di mercato Dia aveva ricevuto un’allettante offerta dal Wolverhampton che però laaveva rifiutato: troppo poco margine per sostituirlo, soprattutto a costo zero, visto ...

