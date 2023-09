Salernitana-Dia | ora il senegalese è un caso | la situazione e gli aggiornamenti

... compattezza, energia: Danilo Iervolino prepara una giornata tutta dedicata allaed ai ... Sousa non potrà utilizzare, il migliore marcatore della scorsa stagione, l'autore del gol che ha ...SALERNO - Lacontinua a lavorare in vista del match di lunedì contro il Torino . Ma negli ambienti granata aleggia il caso: l'attaccante senegalese era atteso martedì scorso a Salerno sia per ...Lacontinua a lavorare in vista del match di lunedì contro il Torino. Ma negli ambienti granata aleggia il caso: l'attaccante senegalese era atteso martedì scorso a Salerno sia per ...L'attaccante è ancora atteso a Salerno dal presidente Iervolino, multa in arrivo Laaspetta Boulaye. L'attaccante senegalese, 16 gol lo scorso anno, non è ancora tornato in Italia dopo ave risposto alla convocazione della Nazionale senegalese, pur non essendo mai ...

Che fine ha fatto Dia e perché non è ancora rientrato alla Salernitana: lo hanno localizzato Fanpage.it

Dia è ancora in Francia, la Salernitana per ora lo aspetta La Gazzetta dello Sport

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ ...Camorra, le famiglie più potenti a Salerno: il report della Dia relativo al secondo semestre dell'anno solare 2022 ...Camorra, le famiglie più potenti in Campania: il report della Dia relativo al secondo semestre dell'anno solare 2022 ...