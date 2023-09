Salario minimo | Confindustria | Non risolve il lavoro povero - Capo dello Stato resti garante della Costituzione

A Roma l'annuale appuntamento con i vertici dell'associazione confindustriale. Bonomi: "non è la soluzione". Presente anche la premier ..., ecco quali categorie ne beneficerebbero maggiormente 07/09/23 Decreto Caivano, tutte le misure 01/09/23 Cosa sono le suppletive di Monza 30/08/23 Supporto formazione lavoro: ecco come ...11.52 Bonomi:da solo non basta "Regole chiare, semplici e prevenzione" per la tutela della sicurezza sul lavoro. Così il presidente di Confindustria Bonomi,all'assemblea degli industriali. Per ...Confindustria resta convinta che la mera introduzione di unlegale, non accompagnata da un insieme di misure per valorizzare la rappresentanza, non risolverebbe ne' la grande questione ...

Standing ovation per il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, presente all'assemblea annuale degli imprenditori al Parco della Musica AGI - "La tutela della sicurezza sul lavoro presuppone regole chiar ...A Roma l'annuale appuntamento con i vertici dell'associazione confindustriale. Bonomi: "Salario minimo non è la soluzione". Presente anche la premier Meloni ...Roma, 15 set. (askanews) - C'è un 'legame indissolubile' tra salari e produttività. La Costituzione 'ci obbliga a riconoscere al lavoratore ...