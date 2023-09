Sace | porte aperte a Rome Venture Forum per supportare l' ecosistema dell' innovazione

(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma, 15 set. (Adnkronos/Labitalia) - In occasioneFuture Week, il primo evento diffuso dedicato al futuro e all', in programma nella Capitale fino al 17 settembre,ha aperto lea sua sede romana alla filiera delInvesting, ospitando il, organizzato in collaborazione con Roma Startup, l'associazionedia Capitale. "La nostra presenza alè un ulteriore tassello -ha dichiarato Francesco Salzano, head of product design innovation lab di- che si aggiunge al percorso che ...

... il primo evento diffuso dedicato al futuro e all'innovazione, in programma nella Capitale fino al 17 settembre,ha aperto ledella sua sede romana alla filiera del Venture Investing, ...... la Rome Future Week è il primo evento diffuso dedicato al futuro e all' innovazione e vedràaprire ledella sua sede romana agli attori del Venture Investing basati a Roma, con il ...In occasione della Rome Future Week , il primo evento diffuso dedicato al futuro e all'innovazione, in programma nella Capitale fino al 17 settembre,apre ledella sua sede romana alla filiera del Venture Investing, ospitando il Rome Venture Forum, organizzato in collaborazione con Roma Startup, l'associazione dell'ecosistema di ...ad aprire per la prima volta ledell'evento più rilevante per l'industria e la finanza alle piccole e medie imprese, permettendo a 150 PMI di seguire virtualmente e gratuitamente il ...

Sace, porte aperte a Rome Venture Forum per supportare l ... Adnkronos

SACE apre le porte del Forum di Cernobbio alle PMI italiane Il Giornale delle PMI

In occasione della Rome Future Week, il primo evento diffuso dedicato al futuro e all’innovazione, in programma nella Capitale fino al 17 settembre, Sace ha aperto le porte della sua sede romana alla ...Rome Venture Forum: il 14 settembre, SACE apre le porte alla filiera locale del Venture Investing, per parlare di investimenti in Startup.Dj 30 Industrials Average 34.577 INV. Nasdaq 13.762 INV.