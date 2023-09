Sabatini sul ritorno di Totti alla Roma | “Lui è Mou sono magia Ma attenzione…”

(Di venerdì 15 settembre 2023) L’ex direttore sportivo die Inter parla a Notizie.com sull’eventualedell’ex capitano: “Voglio bene a Francesco e so che ci morirebbe per tornare, non si merita di essere preso in giro, lui è” Il “vento giallorosso”, l’ambiente e soprattutto Josè Mourinho spingono Francescoverso la, una notizia che sta facendo il giro della città e sulla quale tanti tifosinisti stanno esprimendo la loro opinione. Anche diversi addetti ai lavori e ce ne è uno in particolare che conosce bene la società e soprattutto Francesco. Quel Walterche è affezionato all’ex giocatore ed ha la squadra nel cuore, tanto che a Notizie.com spiega: “Allora se i Friedkind’accordo potrei dire finalmente per ...

Commenta per primo Walterè tornato a parlare di Roma. Lo ha fatto in un'intervista rilasciata a Tag24.it nella quale si è soffermato in particolarepossibile ritorno di Totti in società. Queste le sue parole: ...Walterè tornato a parlare di Roma . Lo ha fatto in un'intervista rilasciata a Tag24.it nella quale si è soffermato in particolarepossibile ritorno di Totti in società . Queste le sue parole: ...Una grande opportunità per saliretreno dell'internazionalizzazione e della digitalizzazione ... Daniele Silvetti, il presidente della Camera di commercio Gino, il rettore dell'Università ...Riflettorimondo dell'atletica con la presenza del detentore del record mondiale del salto in ... Monica Contrafatto e Ambra. Sarà presente anche il campione olimpico e mondiale dei 200 ...

Città di Peccioli e Sabatini. La vittoria è Svizzera Quotidiano Sportivo

Coppa Sabatini - Hirschi in volata su Sivakov Federazione Ciclistica Italiana

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune: Alle ore 18.00 di Sabato 16 settembre, il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto inaugurerà l’edizione n 14 di Sport Sotto le Stelle – r ...C’è tutto questo e anche di più nell’intrigante programma del festival del brivido Pescara a Luci Gialle, giunto quest’anno alla sua terza edizione. Dopo il successo delle prime due giornate - la pre ...Con lo scopo di sensibilizzare i giovani e la cittadinanza sull'emergente tema del gioco d'azzardo sabato 23 settembre, per le vie del centro storico, si svolgerà "Voglia di Perdere - L'azzardo del gi ...