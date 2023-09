Ryanair Riduce i Collegamenti con Barcellona | Ulteriore Colpo per l' Aeroporto d' Abruzzo

(Di venerdì 15 settembre 2023) Pescara - La compagnia aerea low-cost irlandese,, continua a minare lo sviluppo dell'd', che negli ultimi mesi è stato al centro di polemiche e tensioni istituzionali tra la Regione e Saga a causa della mancata nomina del nuovo direttore generale e accountable manager. Questi disagi sono stati aggravati dai tagli e dalle riduzioni deiaerei. Dopo l'annuncio dell'interruzione della rotta Pescara-Linate da parte di Ita Airways,ha cessato il servizio per il volo Pescara-Torino e ha ridotto i giorni e gli orari dei voli da e per Londra e Bergamo dall'. Ora, la compagnia ha anche cancellato il volo per, che era previsto per i lunedì durante la stagione invernale. Questa rotta doveva fare il suo debutto ...

PESCARA. La compagnia irlandese low costinfligge un altro colpo basso allo sviluppo dell'Aeroporto d'Abruzzo ormai da mesi al centro di polemiche e scontri istituzionali tra Regione e Saga per la mancata nomina del nuovo direttore ...ha deciso di tagliare quest'ultimo. La compagnia irlandese sta tagliando voli in diversi aeroporti italiani ma può anche essere che siano state le poche prenotazioni del lunedì a decretare la ...Mi chiedo come mai: seacquista da un lato e dall'altrole rotte, così per ritorsione, fa solo male a se stessa. A mio avviso dovrebbe ragionare meglio". Così il presidente della ...Quanto ai voli da e per le isole, la risposta di" tagliare le rotte per la Sardegna " è ... Quindi il balzello siall'ennesima manifestazione di arbitrio in un paese che, sotto questo ...

Ryanair riduce anche il collegamento con Barcellona - Pescara Il Centro

Ryanair riduce i voli. Schifani: 'Inaccettabile' – lasiciliaweb lasiciliaweb | Notizie di Sicilia

Dopo l'annuncio dell'interruzione della rotta Pescara-Linate da parte di Ita Airways, Ryanair ha cessato il servizio per il volo Pescara-Torino e ha ridotto i giorni e gli orari dei voli da e per ...Ryanair è il gruppo di compagnie aeree più ecologico, e pulito d'Europa e i clienti che scelgono di volare con Ryanair possono ridurre le proprie emissioni di CO2 fino al 50% rispetto alle principali ...Altro duro colpo all'Aeroporto d'Abruzzo da parte di Ryanair. La compagnia low cost irlandese, che già aveva cancellato il collegamento con Torino e tagliato i voli per Bergamo e Londra, ha deciso che ...