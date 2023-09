(Di venerdì 15 settembre 2023) L’esterno sinistro dell’Matteoha rilasciato qualche dichiarazione: tra esordio e il suo sogno nerazzurro nel cassetto Matteo, esterno sinistro dell’, si è raccontato a Tuttosport: dall’esordio con la Dea al sogno di portare la squadra della sua città (e di cui è tifoso) sempre più in– «Che emozione. Ho fatto tutta la trafila del settore giovanile, dopo 6 mesi di provino sono stato tesserato dall’nel 2009 e, squadra dopo squadra, sono arrivato all’esordio del 2020, prima in Champions League contro il Liverpool e poi in campionato con l’Inter». RETROSCENA ESORDIO – «Mi ricordo ancora il momento in cui sono stato chiamato: ero a bordo campo che mi scaldavo con Pessina, dalla panchina Tullio Gritti ha ...

Ruggeri sogna in grande: «Atalanta, voglio portarti in alto. Possiamo fare bene»

Il mancino di fascia dell’Atalanta sforna palloni a profusione provandoci anche di suo: azzurrini stoppati a Jurmala Minuti 48, 70 e 82, per il piede di Miretti (tiro respinto) e la testa del duo Colo ...L’esterno di Zogno ha tutto per essere un elemento di fondamentale importanza per il ct Carmine Nunziata Carmine Nunziata conosce bene Matteo Ruggeri, sin dai tempi in cui era suo selezionatore nella ...La partenza sprint dell’esterno sinistro dell’Atalanta Matteo Ruggeri: statisticamente uno dei migliori in Serie A Matteo Ruggeri è sicuramente una delle sorprese in casa Atalanta. Certo, c’è ancora m ...