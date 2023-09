Rubiales in tribunale | il pm chiede il divieto di avvicinamento a Hermoso

(Di venerdì 15 settembre 2023) Almeno 500 metri di distanza e ildi tentare qualsiasi forma di comunicazione con la calciatrice Jennifer: è questa la richiesta di misure cautelari avanzata dalla procura al giudice spagnolo per quanto riguarda Luis, ex presidente della Federcalcio spagnola indagato per il bacio non consensuale dato alla giocatrice dopo la finale dei Mondiali femminili vinta dalla ‘Roja’ lo scorso 20 agosto a Sydney.si è presentato in mattinata alspagnolo dell’Audiencia Nacional, a Madrid, dove è stato convocato per deporre sul caso. Secondo l’agenzia l’Efe, l’ex numero 1 del calcio spagnolo ha respinto le accuse di aver baciatosenza il suo assenso e di aver successivamente esercitato pressioni su di lei per spegnere le polemiche emerse ...

Francisco de Jorge per rispondere alle accuse di violenza sessuale e coercizione dopo che la giocatrice spagnola Jenni Hermoso ha presentato una denuncia legale la scorsa settimana contro...Oggi inizia il processo a Luisalnazionale. L'ex presidente dovrà difendersi dalle accuse lanciate dalla Procura e dalla stessa Jenni Hermoso.

E proprio oggi Rubiales è chiamato in tribunale per rispondere di «violenza sessuale»: dallo scorso anno in Spagna la legge sul consenso ha cancellato le differenze tra molestia e aggressione sessuale ...