Rubiales | 39 giocatrici si chiamano fuori dalla nazionale | “Non siamo al sicuro”

Ma l'uscita di scena didalla Federazione così come l'allontanamento del ct Vilda non sono ... "I cambiamenti avvenuti non sono sufficienti affinchè lepossano sentirsi in un luogo ...In un comunicato che stato pubblicato sui canali social, 21 delle 23iberiche hanno stimato che i cambiamenti effettuati alla testa della Federazione dopo il casonon sono stati ...Lo scorso 25 agosto, leavevano esplicitamente detto di non essere disposte ad accettare ... leggi anche Caso Hermoso,su bacio: "Sbagliato ma non era gesto sessuale" FOTOGALLERY ©...Europanon si dimette e attacca. Ma la Spagna isola il presidente sessista della Federcalcio Francesca De Benedetti Lehanno sottoscritto poco fa un comunicato in cui hanno ...

Attesa per la sfida tra Inter e Milan. Allegri sfida Sarri. La decisione del giudice sull'ex presidente della Federcalcio spagnola dopo il bacio alla Hermoso. Sainz bene nelle libere a Sinagpore ...L'ex presidente della Rfef dovrà rimanere ad almeno 200 metri da Jenni Hermoso MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Luis Rubiales dovrà restare ad ...Nel giorno in cui all'oramai ex presidente della Federcalcio è stato vietato di avvicinarsi a Jenni Hermoso, le campionesse del mondo hanno nuovamente alzato la voce: «Vogliamo cambiamenti radicali» ...