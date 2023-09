Romney l’eretico e la resa dei Repubblicani moderati al fanatismo Maga

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tocca a una nuova generazione. Appunti per Mitch McConnell e l’America ottuagenaria, Paese per vecchi dove sono anziani anche i probabili sfidanti per la Casa Bianca, in un riedizione del 2020 (speriamo senza sommosse). In una Capitol Hill incanutita, di brizzolato il senatore Mittaveva giusto le basette. A settantasei anni, questa settimana ha annunciato che non si ricandiderà. Eletto nel 2018 in Utah, il mandato scade nel 2025. Era isolato tra iche hanno assecondato la mutazione genetica trumpiana o ne sono l’espressione, la sua uscita di scena assottiglierà ancora di più l’ala moderata, e quindi ragionevole, del Gop. Ma non segna un cambio della guardia: non c’è nulla da custodire, nel partito di oggi l’anomalia è lui e l’ortodossia è il culto del capo. Eppure, qualche anno fa, quelli comeerano la norma ...