Roma | incidente per un bus di migranti | due morti e almeno 25 feriti

Un gravestradale, coinvolti un pullman di migranti proveniente dalla Sicilia e un tir, è accaduto questa mattina sull'A1 a Fiano Romano, alle porte di, non lontano dal Gra. Nello scontro sono .... Due autisti sono morti e 18 migranti sono rimasti feriti, alcuni in modo grave, in un ìncidente stradale avvenuto l'autostrada A1, all'altezza di Fiano Romano (). Uno dei bus, in uso alla Prefettura di Agrigento, che stava trasferendo dei migranti da Porto Empedocle ai centri d'accoglienza del Piemonte, ha avuto un impatto frontale con un mezzo pesante. ...Le vittime sono entrambe italiane. I migranti feriti, sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi, sono stati trasportati in diversi ospedali della zona. L'è avvenuto poco dopo le 2. I migranti, una cinquantina circa , erano partiti da Porto Empedocle alle 10 di giovedì. Uno dei due autisti è stato sbalzato dall'abitacolo . TI POTREBBE ...Due autisti sono morti e 25 migranti sono rimasti feriti, alcuni in modo grave, in unstradale sull'autostrada A1, all'altezza di Fiano Romano (). Uno dei bus, in uso alla Prefettura di Agrigento, che stava trasferendo dei migranti da Porto Empedocle ai centri d'...

Un autobus che si occupava del trasporto di migranti sbarcati a Lampedusa nei giorni ...Un incidente stradale che ha coinvolto un pullman di migranti proveniente da Agrigento e un mezzo pesante si è verificato sull'A1 a Fiano Romano, alle porte di Roma, la notte scorsa.