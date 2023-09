Roma | in alcune scuole medie torna l’uniforme | «T-shirt e felpe con il logo dell’istituto | così combattiamo il bullismo»

(Di venerdì 15 settembre 2023) Nelledi. Non più un grembiule, come accadeva fino a qualche decennio fa, ma t-, magliette, polo o. Tutte rigorosamente con ilstampato in bella vista. A raccontare il fenomeno è La Repubblica, che ha raccolto le reazioni di genitori e insegnanti al ritorno della divisa a scuola. Tra le famiglie che si oppongono al nuovo dress code, le motivazioni sono soprattutto di tipo economico. «In un periodo di forte crisi come questo spendere anche 150 euro per acquistare i capi significa mettere in difficoltà le famiglie», spiega Giovanni Cogliandro, dirigentecomprensivo Mozart. Nella sua scuola è stata adottata come nuova uniforme una ...

...dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin nel corso di un convegno a... anche separti non urgenti potrebbero essere presentate sotto forma di disegno di legge. Si ...E così, sia pure informalmente, ma credetemi piuttosto chiaramente, da Bruxelles stanno chiedendo alla Melonirisposte. Innanzi tutti seintenda ratificare il Mes, e fornendo pure una ...Io personalmente in questi giorni aho chiesto agli ambasciatori ucraini a, sia all'... La Chiesa ucraina confida nella Santa Sede anche per la soluzione diquestioni umanitarie, come ...Nelle scuole medie ditorna l'uniforme. Non più un grembiule, come accadeva fino a qualche decennio fa, ma t - shirt, magliette, polo o felpe. Tutte rigorosamente con il logo dell'istituto stampato in bella vista. A ...

Roma, in alcune scuole medie torna l'uniforme: «T-shirt e felpe con il ... Open

Gualtieri, 'a Roma pochi reati ma in alcune zone manca legalità' Agenzia ANSA

D ue morti e diversi feriti (almeno 25 secondo le ultime stime), alcuni anche in modo grave. Questo il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 2.20 di questa notte sull’autostrada A ...Lukaku la chiave dei successi della Roma, Mou prova a costruirgli una Roma credibile intorno I due gol segnati da Romelu Lukaku in Nazionale rappresentano l’unico aspetto positivo in un inizio di stag ...Due autisti sono morti e 25 migranti sono rimasti feriti, alcuni in modo grave, in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1, all’altezza di Fiano Romano (Roma). Uno dei bus, in uso alla Prefe ...