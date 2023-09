Roma | il personale dei nidi chiede rispetto e sicurezza La solidarietà di FdI che ha presentato una mozione

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il gruppo di Fratelli d’Italia al Comune dihaunasulla disastrata situazione nella quale versa la governance del sistema educativo-scolastico. Con questo documento – afferma la prima firmataria Rachele Mussolini – “abbiamo intenzione dire al sindaco e alla sua Giunta di assumersi diversi impegni: primo fra tutti quello di ripristinare le condizioni didei lavoratori neldel rapporto numerico educatore/bambino come previsto dalla legge regionale numero 7 del 2020?. Per i proponenti la“vanno, inoltre, sospese le progressioni verticali a Coordinatore pedagogico in attesa di reperimento di ulterioreper le graduatorie di sostituzione. E’ necessario, altresì, un riesame delle procedure ...

Il noto paroliere e compositore italiano è morto oggi a 92 anni, in una clinica di, con la ... "A Franco, oltre alla profonda stima, mi ha sempre legato un grandissimo affetto", ha ...... De Giorgi ha parlato della finale degli Europei che l'Italia giocherà domani acon la Polonia ... mi interessa non solo l'aspetto tecnico, ma anche quello, legato alla crescita valoriale ...Dal punto di vista logistico è una scelta felice: Firenze è vicina, Milano anche,è distante ... Quella di non venire a giocare la Coppa Davis è una decisione. Noi abbiamo un canale di ...È stato infatti proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore deladdetto al trasporto ... I disagi alo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali di ...

A Roma mancano impiegati, maestre e vigili. Il Campidoglio chiede aiuto al governo RomaToday

Scuola, raggiunta intesa con i sindacati per rafforzamento del settore Roma Capitale

Produttore discografico, editore musicale e talent scout, era nato a Mantova il 28 ottobre 1930, ha studiato a Firenze da dove, grazie a un concorso per giovani attori partì alla volta di Roma per una ...Roma, 15 set. – “Sta a noi la creazione di un lavoro libero, sicuro e dignitoso. La tutela della sicurezza sul lavoro presuppone regole chiare e semplici e si fonda sulla… Leggi ...C'è un fermo per l'omicidio di Daniele Di Giacomo, il 38enne freddato a Tor Bella Monaca mentre si trovava in compagnia della fidanzata, anche lei ferita. Trentanni, con precedenti penali, il presunto ...