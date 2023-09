Roma Film Music Festival | Bugs Bunny e I pirati dei Caraibi suonano dal vivo

Leggi su funweek

(Di venerdì 15 settembre 2023) Raccontare il mondo delle colonne sonore attraverso i suoi protagonisti, svelare la magia e il grande lavoro dietro gli spartiti, vivere un’esperienza cinematografica unica con un’orchestra di oltre 80 elementi che sonorizza dal– per la prima volta in Italia – il lungometraggio die il primo capitolo de Idei, la saga che ha reso Jack Sparrow tra i nomi più amati del genere. Due titoli iconici e celebri in tutto il mondo, firmati rispettivamente Warner Bros e Disney, per festeggiare insieme e con il giusto ritmo i 100 anni dalla fondazione dei colossi dell’intrattenimento. Ecco come si presenta la seconda edizione di, il primo evento internazionale in Italia dedicato alle ...