Roma-Empoli | Dybala e non solo | tanti dubbi per Mourinho

(Di venerdì 15 settembre 2023)potrebbe rappresentare il primo crocevia della stagione giallorossa. Un punto in tre partite per: il tecnico portoghese dovrà cercare di invertire subito la rotta L’arrivo di Lukaku ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi giallorossi, i quali si aggrapperanno all’attaccante belga per cercare di smuovere la classifica e mettere da parte un inizio di stagione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

...Napoli - Milan 20.45 - DAZN 04.11.2023 Salernitana - Napoli 15.00 - DAZN 12.11.2023 Napoli -...Juventus - Napoli 18.00 - DA DEFINIRE 16.12.2023 Napoli - Cagliari 18.00 - DAZN 23.12.2023- ...... Genoa - Napoli Domenica 17 settembre ore 12.30: Cagliari - Udinese ore 15.00: Frosinone - Sassuolo ore 15.00: Monza - Lecce ore 18.00: Fiorentina - Atalanta ore 20.45:Lunedì 18 ......Cagliari - Udinese (DAZN/Sky) Domenica ore 15.00 Frosinone - Sassuolo (DAZN) Domenica ore 15.00 Monza - Lecce (DAZN) Domenica ore 18.00 Fiorentina - Atalanta (DAZN) Domenica ore 20.45(...La Joya è pronta a partire titolare con l'insieme a Lukaku. Possibile recupero per Mancini, ... Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondosenza perdere alcun aggiornamento, rimani ...

Il big match della domenica sarà Fiorentina-Atalanta alle 18, mentre la Roma di Mourinho ospita l'Empoli nel posticipo domenicale delle 20.45. Il programma si chiude con le due sfide di lunedì ...Evan Ndicka, complici le difficoltà di Mancini e Llorente a livello fisico, è pronto ad esordire Serve una scossa per centrare la prima vittoria in campionato e cancellare due settimane di cattivi pen ...Per chiudere il reparto difensivo peschiamo un top come Leonardo Spinazzola (6.37) in Roma - Empoli. La squadra di Mourinho ha collezionato un solo punto in tre partite, ma è sesta per xG (expected ...