Undi 85 anni è stato narcotizzato e derubato nella sua casa dicon un semifreddo. La vittima si chiama Aldo Gambioli e a 'Pomeriggio Cinque' ha raccontato la sua disavventura, che gli ...... cittadino italo - americano in vacanza nel capoluogo siciliano, è stato investito ieri sera intorno alle 23 mentre attraversava viaall'altezza di via Mariano Stabile. L'turista è stato ......il messaggio che questa malattia è ancora un rischio per una persona fragile o un, e non è ... Oggi ho viaggiato sul treno- Milano ed ero l'unico con mascherina Ffp2 , forse andrebbe tirata ......, sentiva le persone prevedere per lui una beatificazione: 'Per l'amore del Cielo - si ... Conclusa la fase diocesana ora asta per essere avviato il lavoro di esame della lunga ...

Roma, anziano narcotizzato e derubato in casa: "Mi sono svegliato un giorno dopo" TGCOM

Roma: identificato il responsabile di una truffa ad anziano Poliziamoderna.it

A "Pomeriggio Cinque" il racconto di Aldo: "Mi è stato offerto un semifreddo" ...Tutela degli anziani, delle donne che subiscono violenza anche domestica, dei bambini e attenzione ai reati predatori. (ANSA) ...È ora in corso un'operazione anticrimine a Roma, nel quartiere del Quarticciolo ... aveva provato a scippare un'anziana donna plurinovantenne. Contro il ragazzo si sono scagliate sei persone che hanno ...