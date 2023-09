Rocco Hunt chiama Sensi al Fanta | ma Sensi lascia

Siparietto divertente durante l'asta del fantacalcio filmato da: il rapper chiama Sensi a 15, ma lo stesso centrocampista dell'Inter scuote la testa e rinuncia a ...Infine, Rosa Chemical, Rose Villain, Salmo, Shiva, Tananai, Tedua, The Kolors e Antonello Venditti. approfondimento Musica e concerti, tutti i video Inoltre, i Tim Music Awards ...Rain, Negramaro, Matteo Paolillo, Laura Pausini, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Pooh, Danilo Rea, Renga Nek,, Rosa Chemical, Rose Villain, Salmo, Shiva, Tananai, Tedua, The Kolors,...Rain, Negramaro, Matteo Paolillo, Laura Pausini, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Pooh, Danilo Rea, Renga Nek,, Rosa Chemical, Rose Villain, Salmo, Shiva, Tananai, Tedua, The Kolors,...

La Nazionale ritrova il successo davanti a Rocco Hunt, Rovazzi ed ... Radio Italia

L'asta del fantacalcio fatta dai calciatori di Serie A: Sensi non si ... Sport Fanpage

Rocco Hunt, noto cantante italiano, ha postato sui social le immagini dell’asta del fantalcalcio che ha fatto con i suoi amici ...Saranno Carlo Conti e Vanessa Incontrada a condurre il 17esimo appuntamento in onda in prima serata, su Rai 1, oggi e domani: sul palco più di 50 artisti ...La prima in casa di Luciano Spalletti, a Milano, termina con un’importante vittoria in ottica qualificazione ai prossimi Europei: diversi i cantanti tra i 60mila che hanno riempito il Meazza ...