Riprendeva allieve negli spogliatoi | arriva la condanna per l’ex arbitro

A circa cinque anni dai fatti contestati è arrivata la condanna per l'ex giudice di gara checon un cellulare nascosto le propriedella scuola arbitri di Castellammare di Stabia , comune in provincia di Napoli. La storia risale al 2018. In quell'anno l' ex arbitro era stato ...Un ex arbitro di Castellammare, provincia di Napoli, è stato condannato l'ex arbitro checon un cellulare nascosto le propriedella scuola arbitri. L'uomo, che ha chiesto il rito abbreviato, era stato denunciato da 5 ragazze che nel 2018 erano tutte appena diciottenni. ...Leggi Anche Napoli, filmava le colleghe arbitro sotto la doccia: denunciato Le ragazze venivano chiamate 'gallinelle' Una di loro si accorse che negli spogliatoi era stato nascosto un cellulare in ...Castellammare di Stabia . Filmava le colleghe sotto la doccia, al termine delle partite: è stato condannato l'ex arbitro checon un cellulare nascosto le propriedella scuola arbitri di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. L'ex arbitro, che si è avvalso del rito abbreviato, era stato ...

