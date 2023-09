Rione Trevi Ruba una borsa dalla sedia di un ristorante Arrestato

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 settembre 2023) Nella serata di ieri, nel centro cittadino, gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia di Roma Capitale hanno tratto in arresto un uomo straniero di 31 anni, con l’accusa di furto. Una famiglia stava cenando all’esterno di un, quando il trentunenne si è avvicinato ed ha velocemente sottratto ladi una signora, prendendo la fuga. Le urla della donna hanno subito allertato i presenti, che si sono lanciati all’inseguimento del soggetto. Pochi secondi dopo, il borseggiatore è stato circondato, sino all’arrivo di una pattuglia della Polizia di Roma Capitale, che lo ha tratto in arresto e portato presso gli uffici di Via della Greca per gli atti di rito e le procedure di identificazione, in quanto privo di documenti. L’uomo dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria per il reato commesso. ...