I giallorossi, infatti, sono al lavoro da settimane per blindare Paulo. L'argentino è ... Tiago Pinto e Josè Mourinho guardano con ottimismo alla questione. Sul tavolo un prolungamento ...... Jorge Antun , per delineare le prossime mosse in vista deldi contratto, in scadenza nel 2025. L'obiettivo del dirigente portoghese, è quello di prolungare la permanenza dinella ...Ildi contratto per il momento non è stato ancora minimante discusso con la società , e lo ... Ma il portoghese, per restare a Roma, aspetta garanzie maggiori sia in ottica rinnovi (vedi) ...Commenta per primo Le intenzioni ci sono tutte, ora si deve entrare nella fase successiva ben più importante. La Roma lavora aldi Paulocon la convinzione di poter arrivare presto a un accordo che soddisfi tutti . Il punto sulla trattativa nel nostro focus video:

Rinnovo Dybala, la Roma al lavoro per tenersi stretta la Joya Calcio News 24

Roma, insieme con Dybala: fissata la data per il rinnovo Footballnews24.it

Prima volta in campo insieme per Romelu Lukaku e Paulo Dybala, con cui si lavora per il rinnovo, che potrebbero essere schierati dal 1' insieme già nel match tra Roma ed Empoli. Non dovrebbe essere ...Da discutere il possibile inserimento di una nuova da 50 milioni valida, senza distinzioni, per tutti i club. Tiago Pinto e Josè Mourinho guardano con ottimismo alla questione prolungamento ...Ci sono delle novità riguardo il futuro dell’allenatore della Roma Mourinho: ecco le ultimissime notizie in merito al destino del tecnico portoghese. L’avvio di stagione della Roma non è stato positiv ...