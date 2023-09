Riforma pensioni 2023 | i lavoratori |  Si o No al part time come ‘scivolo’?

Leggi su pensionipertutti

(Di venerdì 15 settembre 2023) Nei giorni scorsi vi abbiamo annunciato gli ultimi rumors in campo previdenziale, ossia l’ultima idea del Governo per accompagnare alla pensione iprossimi alla quiescenza e permettere allo stesso tempo il turnover generazionale. L’idea sarebbe quella di unper ipiù anziani che potrebbero affiancare i giovani facendo una sorta di tutoraggio, per loro dunque metà stipendio e metà pensione, con i contributi però versati fino al raggiungimento dei 67 anni al fine di non avere buchi contributivi ed avere poi la pensione piena al termine della loro carriera lavorativa. La proposta sta facendo molto discutere e la nostra ‘piazza virtuale’, leggendo i commenti sul portale, si divide: tra chi é completamente contrario, quasi la maggioranza, chi é scettico, e chi tutto sommato la vede comunque ...