(Di venerdì 15 settembre 2023) Milano, 15 set. (Adnkronos Salute) -in 8 articoli sul cancro pubblicati tra il 2018 e il 2022. Coautore: Orazio, oggi ministro della Salute, al momento della pubblicazione dei testi in forze nella Facoltà di Medicina dell'università di Roma Tor Vergata. Il, emerso da un'inchiesta del 'Manifesto', approda su una delle riviste 'bibbia' della comunità scientifica, '' che gli dedica un servizio. Titolo: "Possibile cattiva condotta nelle pubblicazioni scientifiche del ministro della Salute italiano". La rivista spiega di aver "confermato le evidenze" raccolte "condi integrità dell'immagine", i quali "affermano che non ci sono dubbi sulle duplicazioni, anche se non è chiaro se fossero intenzionali". "Potrebbe essere trascuratezza nel tenere ...

SILVI MARINA - Espandere i Confini:Geospaziale Interdisciplinare per l'Era One Health' è il tema del Congresso Internazionale ...stessi cittadini in quella che viene definita 'citizen', ...IIT sta infatti sviluppando internamente sistemi software che permettano ai ricercatori IIT, ma anche a team didi altre istituzioni, nell'ottica dell'Open, un accesso facile, rapido, ...Una nuovascientifica, pubblicata suAdvances, ha studiato uno degli aspetti ancora poco compresi del cancro, la senescenza delle cellule indotta da terapia. Lo studio, frutto della ..."Espandere i Confini:Geospaziale Interdisciplinare per l'Era One Health" è il tema del Congresso Internazionale ... magari dagli stessi cittadini in quella che viene definita 'citizen', ...

Ricerca: su Science caso Schillaci, 'esperti confermano prove immagini duplicate' La Gazzetta del Mezzogiorno

L'ecosistema della ricerca e dell'innovazione Life Sciences in Italia TrendSanità

"È assolutamente necessario un panel indipendente" che analizzi il caso, evidenzia Daniele Fanelli, esperto di integrità della ricerca alla London School of Economics and Political Science. "Ciò che ...“Tra gli obiettivi è prevista una spinta nella gestione del dato in logica Open Science, ed un uso allargato di algoritmi di AI nell’analisi dei dati – conclude Bencetti – che porterà evoluzioni nella ...Bruxelles – La Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) Maria Chiara Carrozza è stata eletta Chair di Esaf – European Science Advisors Forum, l’organizzazione che riunisce i consiglieri ...