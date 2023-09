Rialzo tassi | la BCE non si ferma più | salasso mutui

(Di venerdì 15 settembre 2023) Alla fine l’hanno spuntata i falchi con buona pace di quanti speravano in una pausa: ieri nuovodeid’interesse di un quarto di punto. Il Consiglio direttivo ha deciso infatti di innalzare di 25 punti base i tredi interesse di riferimento della BCE, portando quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 4,50%, quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale al 4,75% e quello sui depositi al 4%, con effetto dal 20 settembre 2023., BCE non siL’incremento dei– afl’Istituto di Francoforte – rispecchia la valutazione del Consiglio direttivo delle prospettive di inflazione, così come desunte dai dati economici e finanziari più recenti, della dinamica dell’inflazione di fondo e ...

'Speriamo che la cura non uccida il malato'. Così la presidente di Fininvest Marina Berlusconi commenta il decimodeideciso dalla Bce. 'Per ora hanno ridotto l'inflazione, ma servono stimoli', spiega. Poi critica la tassa sugli extraprofitti delle banche: 'Chi stabilisce quanto è extra. Mi auguro ...Spieghiamo perché e come la BCE ha rialzato ie quali sono i nuovi regolamenti previsti della norme europee per le ...Il mese scorso, la banca centrale russa era intervenuta a sorpresa, alzando idi ben 350 ...8% a quota 96,57, mentre il cambio con l'euro passa di mano a 102,92 indello 0,9%. Nell'...... anche se in calo, ieri il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di aumentare idi riferimento di altri 25 punti base. Siamo al decimoconsecutivo che porta il tasso sui depositi della ...

Poi ha commentato il rialzo dei tassi attuato dalla Bce: «Speriamo che la cura non uccida il malato. Mi auguro che questo rialzo sia anche l'ultimo». Marina Berlusconi ha criticato anche la tassa ...