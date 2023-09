Report allenamento | novità su Politano da Castel Volturno

(Di venerdì 15 settembre 2023) Alla vigilia del match contro il Genoa, sono ancora diversi i dubbi per Garcìa. Daldila notizia che lascia pochi dubbi. Anche oggi il Napoli si trovato al Konami Training Center di Castel Volturno per preparare al meglio la sfida di domani sera contro il Genoa. I ragazzi di Rudi Garcìa, dopo il brutto stop interno contro la Lazio, devono riprendere la loro marcia verso le zone alte della classifica. Genoa-Napoli, la notizia fa sorridere Garcìa Agli ordini del tecnico francese, la squadra ha svolto l’intera seduta di. Per i tifosi del Napoli arriva, direttamente da Castel Volturno un’ottima notizia in vista del match di domani. Matteo, dopo aver lasciato anzitempo il ritiro della Nazionale per infortunio, oggi ha svolto l’intera seduta diin ...

personalizzato anche per Gollini. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notiziepersonalizzato anche per Gollini. Comments commentsIldell'del pomeriggio.personalizzato anche per Gollini. As Frosinone 19/08/2023 - campionato di calcio serie A / Frosinone - Napoli / foto Antonello Sammarco/Image Sport ...ItCome comunicato dal club granata attraverso ilufficiale, 'il portiere Mihai Popa, dopo un contrasto di gioco in, ha riportato la frattura della parete orbitaria. Previsti nuovi ...

Napoli, report allenamento 13 settembre SSC Napoli

Report allenamento 13 settembre Palermo FC

I gialloblù proseguono gli allenamenti agli ordini di Marco Baroni in vista del Bologna Attivazione, lavoro tecnico specifico, lavoro tattico e partita finale.: queste le attività svolte oggi a Castel ...Allenamento Lazio, prove tattiche in vista della Juventus: il report della sessione odierna Si è trovata oggi pomeriggio a Formello la Lazio, per continuare a preparare il match di sabato contro la ...Seduta pomeridiana per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di Marassi contro il Genoa in pr ...