Reperti archeologici trafugati dall' Italia in Australia tra pacchi di pasta | ritrovati

(Di venerdì 15 settembre 2023) AGI - I Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio artistico hanno recuperato in una delle principali universitàne un tesoro di beni, incluso un manufatto probabilmente contrabbandato fuori dal paese tradi. L'Università Nazionalena (ANU) ha lavorato con i militari per restituire all'pezzi di inestimabile valore. Le opere scoperte all'interno del museo dei classici dell'università includono un'anfora di 2.500 anni fa raffigurante Eracle che combatte il mitico leone di Nemea. Gli inquirenti vi sono arrivati grazie a una vecchia Polaroid del vaso di Eracle scoperta mentre indagavano su un ladro d'arte. L'università di Canberra ha dichiarato di aver acquistato il vaso in "buona fede" all'asta di Sotheby's nel ...

...dei lavori di un cantiere in via D'Azeglio 47 a Ravenna per una serie di appartamenti con garage interrato - riferisce l'editore - non appena emersero tracce evidenti diche si ...Alla curva della Penna sono stati trovatied il progetto edilizio deve essere cambiato, altrimenti sta fermo. Chissà se anche questa volta il Sindaco sarà assente al momento ...Parte integrante del workshop saranno proprio i laboratori di progettazione intensivi finalizzati a sviluppare temi della tutela e della valorizzazione dei, dell'accessibilità ...Si tratta di trerisalenti fino al 530 avanti Cristo , che scavatori clandestini avevano prima rubato e poi venduto a diversi atenei australiani. Uno di questi sarebbe stato, ...

I reperti archeologici sottratti all'Italia e finiti in Australia in mezzo ai pacchi di pasta Open

Reperti archeologici italiani finiscono in Australia nei pacchi di pasta TGLA7

In seguito a indagini su scala mondiale, i Carabinieri per la Tutela del patrimonio hanno ritrovato manufatti antichi che erano stati sottratti al patrimonio italiano ...I test al carbonio quattordici non vengono utilizzati per individuare esseri provenienti da altri mondi ma piuttosto per conoscere l'età degli organismi archeologici ... del Perù ha permesso che ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...