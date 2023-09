Relazione Semestrale della Dia | la mappa dei clan nel Sannio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn Campania, le province di Napoli e Caserta rimangono “i territori a più alta e qualificata densità mafiosa“. Il dato emerge dallaDia, relativa al periodo luglio-dicembre 2022. Nella provincia di Benevento, nel periodo in esame, la geografia criminale del territorio sannita non presenta significative evoluzioni rispetto ai periodi precedenti. IlSparandeo manterrebbe l’egemonia nel capoluogoprovincia e nei confronti di gruppi criminali minori collegati alle famiglie Piscopo e Nizza, dedite prevalentemente allo spaccio di stupefacenti. I tradizionali interessi illeciti delriguarderebbero anche le estorsioni, l’usura e la droga. Provincia di Benevento Nel periodo in esame “la geografia criminale ...