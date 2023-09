(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Ilper i? Nond': mi pare che su questa questione il Pd nazionale, dopo l'elezione di Schlein alla segreteria, abbia preso una strada che va in una direzione diversa da quella dell'attuale presidente della regione Campania. Vedremo come evolverà la vicenda". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, nel corso di un'intervista a Cronache di Salerno, a margine della festa di Si nella città campana che ha visto nella prima serata un confronto con il leader dell'M5S, Giuseppe Conte.

Sarà l'occasione per confrontarsi sulle tematiche internazionali, nazionali,e locali con ... Nicola(segretario nazionale di SI) e on. Elly Schlein (segretaria nazionale PD) da ...'In queste ore si sono tenute, online, riunioni straordinarie dei coordinatorie dei ... nelle località turistiche e nelle feste locali di Si', conclude. Christian MeierUn ordine del giorno di Nicola, con possibilità di una Next Generation Tax per i ... TributiIn programma una revisione delle normative legate al federalismo fiscale regionale. ...... la quale ha già subito pesanti sconfitte nei ballottaggi delle elezioni amministrative e... L'alleanza di sinistra stretta fra Nicolae Angelo Bonelli perde terreno. Il patto tra ...

Regionali: Fratoianni, 'non sono d'accordo a terzo mandato per i presidenti delle regioni' La Gazzetta del Mezzogiorno

Festa di Sinistra Italiana, Fratoianni all'Unione Operaia Stefano

Elly Schlein si farà intervistare da Francesca Fagnani a Belve, anzi no. La segretaria del Pd è nannimorettiana ...L’ex pupillo di Fini contesta le accuse rivolte a destra sugli intrecci tra potere di famiglia e cariche pubbliche e di partito. «Intanto la sinistra in Parlamento elegge le mogli» ...Oggi, 14 settembre, alle ore 20, nella Sala Panoramica del Polo Nautico di Salerno, in via Lungomare Colombo 132, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, incontrerà ...