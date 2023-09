Regia del GF censura Vittorio | “Quello che facevo tutta la notte”

Il 'complotto' sarebbe in corso sotto laPd! Figuriamoci. Nella realtà il Pd non ha nemmeno gli occhi per piangere e la sua segretaria Elly Schlein è così sprovveduta da dover ricorrere a ...Il 'complotto' sarebbe in corso sotto laPd. Ma nella realtà il Pd non ha nemmeno gli occhi per piangere."Stiamo lavorando come governo tutti insieme, senza nessuna differenziazione e nel rispetto... ribadendo le sue accuse su una presunta "" dietro l' ondata di sbarchi degli ultimi giorni. "È ...... sceglie Giannelli in, Romanò opposto, Mosca (preferito a Sanguinetti) e Galassi centrali, ... Si trepida al fischio d'inizioterzo set, l'Italia deve finalizzare quanto costruito nei primi due ...

Caro Salvini, la regia del complotto sui migranti è la tua inetta ... left

Cosa c'è dietro gli sbarchi di Lampedusa e perché Salvini evoca ... Open

Con: Liam Neeson, Tom Bateman, Emmy Rossum, William Forsythe, Laura Dern, Julia Jones, Domenick Lombardozzi, Aleks Paunovic, John Doman, Victor Zinck Jr., Benjamin Hollingsworth ...Pubblico delle grandi occasioni domenica scorsa presso il Quartiere Borbonico di Casagiove per la quattordicesima edizione del Premio di cabaret “Fratelli...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #Te ...Il «complotto» sarebbe in corso sotto la regia del Pd! Figuriamoci. Nella realtà il Pd non ha nemmeno gli occhi per piangere e la sua segretaria Elly Schlein è così sprovveduta da dover ricorrere a ...