(Di venerdì 15 settembre 2023) Lo psicanalista Massimoha espresso in un'intervista al Corriere della Sera la sua preoccupazione riguardo all'epidemia di disagio che sta colpendo ipost-pandemia. L'articolo .

... sarà invece un viaggio in giro per ilquello con Dan Saladino che ci racconterà degli ... scalzando l'idea che appartenga solo a pochi "animali superiori"; Massimoproporrà una ...... Stefano Massini (Lectio 'Rotary Club Gruppo Ghirlandina'), Salvatore Natoli, Massimo(... la parola possa perdere l'aura di corrispondenza cole possa divenire semplice fantasma di ......partecipanti ai circa quaranta incontri proposti per la prima volta su temi diversi legati al...l'ultimo appuntamento con la lectio magistralis 'La luce della scuola' di Massimo, ...... una pièce sullo spiazzamento della giovinezza, quando si inizia a comprendere ilda ... François Jullien , Chandra Livia Candiani , Jón Kalman Stefánsson, Vito Mancuso , Massimo, ...

Recalcati: “Il mondo dei social espone i giovani a un giudizio sociale immediato e spesso spietato. Isolamento non deve essere visto come solitudine” Orizzonte Scuola

La luce della scuola: a lezione da Recalcati VIDEO TG Verona

Il Festival Filosofia a Modena, Carpi e Sassuolo offre un ricco programma di eventi: dalle riflessioni sulla 'parola' ai racconti di Gino Castaldo su "La canzoni che hanno fatto l'Italia", fino a Brun ...La manifestazione diretta da Stefano Mancuso in programma dal 5 all'8 ottobre, sarà dedicata alla "Rete della vita" ...È la solitudine inevitabile che accompagna ogni insegnante: restare concentrati sul proprio lavoro, restare prossimi alla cosa, non lasciarsi distrarre dai rumori del mondo”, ha concluso. Recalcati, ...