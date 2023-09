Reazione a Catena 15 settembre 2023 | i Qua e Là

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il video dell’Ultimadidi stasera, 15. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campioni i Qua e Là, tre ragazzi nati e cresciuti in vari posti d’Italia. I Qua e Là – Pierpaolo, Marco e Gianmarco, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 790 euro. Peccato! Il loro montepremi totale rimane quindi a 208 euro. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 61.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntataa ...

Come sempre, su Rai 1, va in onda. Il conduttore Marco Liorni ha accolto i campioni della trasmissione: i Qua e Là e dato il benvenuto al nuovo trio sfidante: Gli Amici In Sella . I nuovi sfidanti. Giorgia, Vito e ...... Nelson Piquet Jr, dall'altra c'è ladi Felipe Massa che si è sentito deufradato di un titolo mondiale che gli sarebbe sfuggito qualche settimana più tardi a San Paolo. Senza quella...L'inaspettata ripresa del Bitcoin di fronte alle preoccupazioni dei creditori di FTX ha innescato unache potrebbe vedere gli orsi delle altcoin impegnati a coprire le loro ...Guida tv di venerdì 15 settembre: i programmi della sera Rai 1 18:45 -20:00 - Tg1 20:30 - Cinque minuti 20:35 - Aspettando i TIM Music Awards 20:40 - TIM Music Awards 2023 23:00 - ...

Reazione a Catena, attimi di sconcerto: come buttano via 38mila euro in un secondo Liberoquotidiano.it

Reazione a Catena: chi sono i campioni, montepremi e parola vincente di oggi 14 settembre 2023 Il Corriere della Città

Marco Liorni ha rimproverato una squadra durante una puntata di Reazione a catena creando un certo imbarazzo in studio. Il conduttore ha sottolineato durante l’ultima puntata dello show un concetto, ...Da segnalare, nella programmazione Rai di giovedì 14 settembre, la sfida del campionato europeo di volley che è valsa alla Nazionale italiana la finale (sabato sera in diretta su Rai 1): la partita co ...Pechino risponde ala Commissione Ue che la ha accusata di concorrenza sleale nel mercato delle vetture a batteria. I rischi per i costruttori del Vecchio Continente che cadono in Borsa ...