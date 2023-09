Real Madrid | scandalo sessuale | spunta il primo NOME del calciatore coinvolto

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ildeve fare i conti con un vero e propriofuori dal campo. Nel dettaglio quattro calciatori sono stati accusati di aver diffuso materiale a sfondosenza autorizzazione. Come confermato anche dai Blansos attraverso un comunicato ufficiale, si tratta di tre calciatori delCastilla (la seconda squadra) e ilC (la terza divisione). L’accusa è quella di aver registrato e poi diffuso filmati in cui riprendevano rapporti intimi con una ragazza minorenne, senza il consenso della diretta interessata. Lo stato di fermo dei calciatori è scattato a seguito della denuncia arrivata alla Guardia Civile da parte di un genitore della ragazza. La generalità dei quattro ragazzi è stata mantenuta segreta dalle autorità che non hanno diffuso i nomi dei ...

Sarà tutto esaurito lo Stadio Maradona per la partita di Champions League tra Napoli e. Dopo la prelazione per gli abbonati, è partita oggi la Fase 2 dedicata ai possessori di fidelity card e oggi stesso i biglietti sono anche terminati. Non ci sarà dunque la Fase 3 della ...... Ronaldo il Fenomeno si presenta in un Meazza vestito di nerazzurro da ex e con la maglia del Milan dopo l'addio turbolento, per andare al, avvenuto nell'estate del 2002. Il brasiliano ...Parole arrivate dopo la sconfitta in gara 7 della finale scudetto con l'Olimpia Milano, ma anche dopo che i corteggiamenti di Toronto Raptors e(entrambi accettati con fastidio dalla ...Il sogno di Inzaghi e Pioli è quello di proseguire il cammino a punteggio pieno tracciato da, Manchester City e Bayern nei tornei d'elite, alla vigilia dell'esordio nella Champions.

Vidal choc: "Il Real Madrid ha sempre rapinato le mie squadre" Tuttosport

Vidal e il furioso attacco al Real Madrid: "Ha sempre rapinato". La frase scatena una bufera Corriere dello Sport

Usman Garuba sembrava vicino al ritorno in Europa e in particolare al Real Madrid, invece il lungo spagnolo resterà negli USA anche la prossima stagione. Secondo quanto riportato da The Athletic, ...Dopo la prelazione per gli abbonati, si è aperta oggi la Fase 2 della vendita dei biglietti di Napoli-Real Madrid, dedicata ai possessori di Fidelity Card. Seconda e ultima fase di ...Acquistati in poche ore i biglietti messi a disposizione. Cresce l'attesa per il big match di Champions contro l'ex Ancelotti ...