Razer | arriva il nuovo Viper V3 HyperSpeed

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 15 settembre 2023) Per i campioni del futuro e le leggende ecco in arrivo il nuovissimo mouse da gamingV3, leader globale nel mondo del gaming lifestyle, è lieta di presentare ilV3V3è un mouse da gioco wireless che, sfrutta la vasta esperienza dell’azienda nell’ambito degli esports; questo è stato progettato per i professionisti di oggi e per le promettenti future generazioni di campioni. IlV3continua la tradizione di eccellenza die rappresenta un passo significativo nel mondo del gaming professionale; enfatizzando l’impegno dell’azienda nel fornire agli appassionati di videogiochi strumenti che possono ...