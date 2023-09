(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoe rimesso in libertà. Ma per undi Ponticelli sono stati nuovamente disposti gli arresti domiciliari. Era lo scorso 3 luglio quando la squadra mobile di Napoli, nel corso di indagini sucompiute a Napoli, in un’abitazione del parco Conocaldi Ponticelli trovò, in una lavatrice, unaa salve modificata, tanto da essere idonea allo sparo, con 3 proiettili calibro 7.65 di cui uno camerato. All’interno dell’appartamento c’erano iled un un altro soggetto, entrambi furono arrestati. Tuttavia, all’esito del giudizio di convalida uno dei due indagati, nello specifico il, fu rimesso in libertà mentre al coindagato fu applicata la misura cautelare degli arresti ...

Risse, accoltellamenti e, che prima avvenivano soltanto in alcune zone del capoluogo ... utilizzando come arma qualsiasi cosa gli capitasse in, tavolini e sedie incluse. Poche ore dopo, ...I poliziotti, nell'ambito di una vasta indagine per una serie diai supermercati avvenute nella zona di loro competenza, hanno messo in atto un servizio di appostamento e pedinamento, seguendo ...I poliziotti, nell'ambito di una vasta indagine per una serie diai supermercati avvenute in zona, hanno messo in atto un servizio di appostamento e pedinamento, seguendo 2 'sospetti' in tutti ......nonché della Terza Sezione Reati contro il Patrimonio di questa Squadra Mobile per lo sviluppo della relativa attività di indagine che ha condotto all'individuazione dell'autore delle due. ...

Rapine a mano armata e ritrovamento pistola, arrestato ventenne anteprima24.it

Rapina a mano armata al Todis: aggrediscono direttore e derubano un cliente RomaToday

Lo scorso 3 luglio, personale della Squadra Mobile di Napoli, nell’ambito di attività investigative avviate a seguito di alcune rapine a mano armata consumate in città, effettuarono una perquisizione ...Colpi simili: stesso modus operandi, regia e stessa mano, secondo i carabinieri che hanno denunciato un 27enne marocchino, disoccupato e senza fissa dimora, con l'accusa di rapina aggravata. E' ...SAN GIUSEPPE VESUVIANO – Arrestati per rapina. L’operazione dei Carabinieri della stazione di Saviano che hanno eseguito una misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Nola su ...