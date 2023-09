Rai | avanti con il Job posting | tutti i nomi in pista

(Di venerdì 15 settembre 2023) Settembre, mese dei Jobper capiredattori in Rai. Da oggi al Tg2 si corre per il capo della redazione Interni (il politico, nel gergo giornalistico, ruolo chiave a stretto contatto con il Direttore), ma anche per la redazione Ambiente & Società, vacante dopo la promozione a vice direttore di

Non è la Rai è stato un programma televisivo italiano ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo e diretto dallo stesso Boncompagni, andato in onda dal 9 settembre 1991 al 30 giugno 1995 per quattro edizioni. La trasmissione, indirizzata ai giovani della Generazione X e presto diventata fenomeno di costume degli anni novanta, andava in onda in diretta dallo studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma e protagonisti del varietà erano balletti, giochi telefonici e canzoni, tutti eseguiti da un gruppo di ragazze adolescenti o poco più. La prima edizione del programma è stata condotta da Enrica Bonaccorti, la seconda da Paolo Bonolis e le ultime due da Ambra Angiolini.

L'indagine è andata, nel marzo scorso è stato chiesto il processo. Il 25 luglio scorso la ... quanto basta per non mettergli la croce addosso, ma bene ha fatto laad avviare una procedura ...Ad esempio si può fare come Bruno Vespa che andò in onda vent'anni fa con Porta a Porta suUno ... Solitamente programmo un paio di storie in, al massimo due mesi". Perché non trattate casi ...

All'Ecofin il Commissario Gentiloni: "Passi avanti sulla riforma del patto di stabilità" RaiNews

'Avanti popolo', su Rai 3 il nuovo talk di Nunzia De Girolamo anteprima24.it

Cosa ha detto il dirigente Rai ricattato dalla escort Le bugie che ha raccontato ... tutti motivi che lo hanno spinto a farsi avanti: “Questo ha rappresentato un vantaggio adesso che la storia è ...Niente da fare per Rai 1: Silvia Toffanin e Terra amara sono imbattibili. Ascolti d'oro per Canale 5 alla domenica, ecco i dati di ieri ...