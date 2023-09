Rai | al TgR Lombardia promozione per la moglie del conduttore La ‘rivolta’ della redazione | “Inopportuno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 settembre 2023) C’è chi la definisce “parentopoli sovranista” e chi non fa una piega tirando in ballo il rispetto delle norme. Il clima a Viale Mazzini è rovente da settimane, alla lunga lista delle polemiche se ne aggiunge un’altra che riguarda i tg regionali del servizio pubblico. Ladel “TgR” insorge contro ladi una collega, Paola Colombo. La sua nomina a vicecaporedattore è stata contestata duramente dai colleghitestata perché si trattadi Roberto Pacchetti, condirettore del TgR in quota Lega. I giornalisti si sono riuniti in assemblea e nei giorni scorsi hanno votato un documento che “ha dato mandato all’unanimità al Cdr di indire una votazione a scrutinio segreto sulla questione chiedendo al direttore Alessandro Casarin che la delega sulla ...