Ragazzina morta fulminata per un caricabatterie difettoso. Scattano i sequestri in Toscana

(Di venerdì 15 settembre 2023) Le indagini sulla morte di una 15enne hanno condotto gli inquirenti in alcune aziende di Sesto, Calenzano e Pontedera. Cinque indagati per omicidio colposo

Le indagini sulla morte di una 15enne hanno condotto gli inquirenti in alcune aziende di Sesto, Calenzano e Pontedera. Cinque indagati per omicidio colposoLe indagini sulla morte di una 15enne hanno condotto gli inquirenti in alcune aziende di Sesto, Calenzano e Pontedera. Cinque indagati per omicidio colposo